Moradores da zona leste protestam depois que córrego transborda

SÃO PAULO - Cerca de 100 moradores do bairro São Mateus, na zona leste da Capital, protestam, desde as 21h10 depois que o córrego Limoeiro transbordou na tarde desta terça-feira, 4, por causa das chuvas. A assessoria da PM disse que os manifestantes bloquearam a avenida Ragueb Chohfi com pneus e madeiras.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mandou uma viatura para o local, mas ela teve que ir embora depois que foi atacada pela população com pedras e outros objetos, segundo a assessoria da CET.

A chuva fez o córrego do Limoeiro transbordar, na tarde de hoje, e deixou diversas vias do entorno, como a própria avenida Ragueb Chohfi, alagadas. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) chegou a decretar estado de alerta em São Mateus por cerca de uma hora.