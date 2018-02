Moradores da Vila Ema ainda esperam criação de parque Moradores da Vila Ema, na zona leste, lutam para evitar a construção de quatro torres em uma área de 17 mil m2. Residência de imigrantes alemães desde a década de 1950, a propriedade foi comprada pela construtora Tecnisa, cujo projeto prevê a preservação do verde. Moradores querem um parque e fizeram abraço coletivo no terreno em julho de 2010. Três meses depois, a Prefeitura publicou decreto considerando a área de utilidade pública. Mas a criação do parque ainda está sendo estudada.