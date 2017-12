Moradores da serra temem aumento da violência

Na serra, moradores temem aumento da violência. Esse temor de acidentes com aumento do movimento no alto da serra já aparece nas estatísticas policiais. Em 2012, a pequena Cunha, de 25 mil habitantes, registrou 19 casos de lesão coporal por acidente de trânsito. No ano passado foram 27 casos. Felizmente, o número de mortes é baixo. Os homicídios culposos (sem intenção de matar) no trânsito foram 1 (2012) e 2 (2013). Mas a sensação de insegurança pública, tão comum nos grandes centros urbanos, também cresce na região, potencializada pela agitação com a futura Estrada Parque.

Moradores de chácaras e proprietários de sítios de lazer e seus caseiros também reclamam da violência. Na estrada que leva ao pico da Pedra da Macela, privilegiado ponto de observação da baía da Ilha Grande, a 1.840 metros de altura e de onde se avista de Angra dos Reis a Paraty, ao caminho de acesso à Barra do Bié, é comum ouvir comentários de assaltos ocorridos nos últimos meses.

Para a delegada Vânia Idalira Zaccaro de Oliveira, essas ocorrrências na antiga Freguesia do Facão, são casos isolados, sem relação direta com a melhoria nas estradas. "Aqui já temos consumo de crack, mas a criminalidade local é baixa", conta a delegada. De acordo com ela, o criminoso que meses atrás assaltou e agrediu caseiros do Bairro da Grama, na estrada da Pedra da Macela - que moradores chamam de "Marcela", aquela plantinha amarela comum na vegetação serrana -, já está preso e condenado a 5 anos de cadeia.