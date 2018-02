Moradores criam site para registrar assaltos no bairro Está no ar desde anteontem o site www.sosmorumbi.com.br, que tem o objetivo de mapear a violência no bairro. Na opção "Relate o Assalto", o morador envia a descrição da ocorrência. Porém, por motivo de segurança, os dados não ficam visíveis na internet. Até as 16h30 de ontem, o site contava com oito relatos de roubos. A intenção é reunir informações e enviá-las à PM.