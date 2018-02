Moradores cobram soluções para coleta de lixo Houve reclamações na reunião que apresentou os resultados da pesquisa sobre o Borel. "Não existe lugar para botar lixo. Também acabaram com os garis comunitários", disse um morador. "É esse tipo de interação que a gente quer suscitar", respondeu Ricardo Henriques, presidente do Instituto Pereira Passos. Segundo ele, a contratação de garis comunitários foi suspensa pelo Ministério Público e está em teste no Morro do Alemão um triciclo que entra em vielas onde o caminhão não chega.