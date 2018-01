Moradores bloqueiam rodovia de São Paulo em protesto contra obra

SOROCABA - Descontentes com os transtornos causados pelas obras de duplicação de um trecho da rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), moradores de Itapeva, no sudoeste paulista, bloquearam a passagem de veículos nos dois sentidos da estrada nesta terça-feira, 2. A rodovia liga a região ao Estado do Paraná.

Os manifestantes alegam que as obras deixaram moradores sem acesso aos bairros urbanos que margeiam a rodovia. Eles entregaram panfletos aos motoristas explicando as razões do bloqueio.

O protesto durou cerca de 50 minutos, formando uma fila de veículos nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Estadual negociou a liberação da estrada. A concessionária informou que o projeto de duplicação foi aprovado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e pela prefeitura de Itapeva.

As obras, realizadas entre o km 282,7 e o km 284,7, visam a melhorar a fluidez do tráfego e reduzir o número de acidentes, além de intensificar o escoamento da produção regional. A Artesp informou que a duplicação vai adequar o trecho urbano da rodovia às normas de segurança tanto de motoristas e passageiros, quanto dos moradores locais, atendendo ainda a um aumento no volume de tráfego na estrada.