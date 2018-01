Moradores bloqueiam Marginal do Pinheiros durante reintegração

SÃO PAULO - Moradores de um terreno ocupado na região do Cebolão, na zona oeste de São Paulo, puseram fogo em pedaços de madeira e bloquearam por alguns instantes a Marginal do Pinheiros, no acesso à Marginal do Tietê, e a alça de acesso à Rodovia Castelo Branco, na manhã desta terça-feira, 6.

Policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar, que asseguravam o cumprimento da reintegração de posse do local, usaram balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo para conter as pessoas e desobstruir a via. O Corpo de Bombeiros auxiliou na extinção dos focos de incêndio.

A reintegração de posse foi determinada pelo juiz Renato Guanaes Simões Thomsen, da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV Lapa, a pedido da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), dona do local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o local estava ocupado por cerca de 70 pessoas - ou 40 famílias -, em moradias de madeira e lona.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por volta das 6h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou a pista expressa na altura da Ponte Cidade Universitária e canalizou os veículos para a pista local, o que ampliou o trânsito da manhã. Menos de dez minutos depois, um comboio com três viaturas da CET liberou completamente a via. A lentidão chegou a mais de seis quilômetros, até a Ponte Cidade Jardim.