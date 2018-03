Moradores bloqueiam Estrada de M'Boi Mirim em protesto contra transporte

SÃO PAULO - Moradores da zona sul de São Paulo realizam um protesto na Estrada do M'Boi Mirim, próximo a Rua José Barros Magaldi, na manhã desta sexta-feira, 4. A manifestação, que seria por melhores condições no transporte público que atende a região, bloqueia os dois sentidos da via.

De acordo com a São Paulo Transportes (SPTrans), o protesto começou por volta das 7h15 da manhã e 59 linhas de ônibus municipais são afetadas, já que não conseguem circular pelo local da manifestação, altura do número 1000 da via. A Polícia Militar está no local e negocia a liberação da via com os manifestantes. Segundo a PM, cerca de duas mil pessoas participam do protesto. Parte dos manifestantes protesta em frente a Subprefeitura do M'Boi Mirim.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o motorista que segue pela Estrada do M'Boi Mirim, sentido centro, deve realizar o desvio pela Rua Comendador Santana, Avenida Elis Maaz, Estrada de Itapecerica e Avenida João Dias. Já os motoristas que seguem no sentido bairro devem desviar pela Avenida Guarapiranga, Avenida Guido Caloi, Ponte Transamérica, Avenida João Dias, Estrada de Itapecerica, Avenida Elis Maaz e Rua Comendador Santana.