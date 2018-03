Moradores bloqueiam a Fernão no sentido MG Moradores de favela próxima da Rodovia Fernão Dias fizeram manifestação ontem perto do km 89 e bloquearam a via no sentido Minas Gerais. O protesto começou às 15h e terminou às 16h20. Desapropriações feitas pela prefeitura de Guarulhos motivaram o protesto.