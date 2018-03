Moradores apedrejam ônibus após morte de 2 crianças em Guarulhos A morte de duas crianças, atropeladas por um ônibus municipal anteontem à noite, provocou um protesto pela retirada do terminal provisório de ônibus do Bairro Taboão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Vizinhos apedrejaram o veículo envolvido no acidente e tentaram agredir o motorista, que fugiu.