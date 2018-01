Moradores acusam PM de matar adolescente na Grande SP

Moradores do Jardim Panorama, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, acusam policiais militares do 36º Batalhão de assassinar um adolescente na noite de quarta-feira, 24. Revoltados, eles resolveram realizar uma manifestação às 20h30 desta quinta-feira, 25.

Dois ônibus intermunicipais da Auto Viação Pirajuçara, da EMTU, foram alvo do grupo, que apedrejou e incendiou os veículos na Rua Ananias Carmerindo Pires. PMs das Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicleta (Rocam), acionados via 190, foram para o local.

Segundo a versão dos moradores, o adolescente E.H.F., de 15 anos, foi morto com um tiro nas costas, disparado por um policial de dentro da viatura, no momento em que o rapaz entregava uma pizza na Rua Fernando Fernandes, próximo ao córrego Pirajuçara. Ao lado do adolescente estava o vizinho dele, Patrício Nascimento Damasceno, de 25 anos, que foi preso pela PM.

Policiais que estiveram no local da manifestação afirmam que, na noite de quarta-feira, o menor, pilotando a moto, e Patrício, o garupa, furaram um bloqueio e foram perseguidos, dispensando um pacote pelo caminho. Os policiais disseram que, ao voltarem para o local após a perseguição, o pacote não estava mais lá.

Numa curva, Patrício acabou caindo da moto e foi detido. Já o adolescente, segundo os policiais, continuou fugindo e atirou contra a viatura. No revide, foi atingido com um tiros nas costas. A morte do garoto foi registrada na delegacia de Embu. O velório do garoto ocorre no Cemitério dos Jesuítas, em Embu, onde, às 9 horas desta sexta-feira, 26, será o enterro.