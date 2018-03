Moradora tenta voltar para casa há três dias Maria Cristina Bernardo, de 43 anos, tenta voltar para casa há três dias. Moradora do Morro da Baiana, favela localizada no Complexo do Alemão, a manicure subia a ladeira que leva à sua casa na primeira noite de confrontos entre a polícia e os traficantes, quando foi avisada por um vizinho de que bandidos tinham tomado conta do local. Anteontem, ela tentava chegar à residência, quando teve início uma intensa troca de tiros. "Vim pegar roupa e uma caixa de remédios que tenho de tomar. Pensei em ir lá pedir para eles (os traficantes) me darem, mas cheguei aqui debaixo de tiro. Vou desistir. Mas até quando isso vai durar?", indagava Maria Cristina.