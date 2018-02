Moradora pediu orientação e levou multa

O motivo da autuação, segundo o documento, foi: "instalação de rampa de concreto, obstruindo a vazão de águas na via pública". "A Prefeitura usou as fotos que eu mesma tirei para tirar dúvidas para me multar", conta Ira.

Ela diz que já recorreu duas vezes à subprefeitura. "Se perder, não vou pagar porque não é justo", diz. A analista afirma que após a autuação já gastou cerca de R$ 4 mil para adaptar a calçada à lei.

Para ela, a cartilha que a Prefeitura oferece no site da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras (www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/calcadas) não funciona para todas as ruas da cidade. Ignora particularidades, por exemplo, de regiões com muitas ladeiras, como região onde mora.

A Prefeitura de São Paulo informou que já reformou mais de 545 mil metros quadrados de passeios públicos desde janeiro de 2012, quando entrou em vigor a lei atual. / A.R.