Moradora 'multa' carro da Secretaria de Trânsito por estacionar em local proibido

Ao ver um carro oficial da prefeitura estacionado em um local proibido pela legislação de trânsito local, uma moradora do município de Jacareí, no interior de São Paulo, simulou a aplicação de uma multa ao veículo na tarde desta segunda-feira, 9.

Em um pedaço de papel improvisado, Lilian Caetano, natural da cidade, escreveu: "Notificação - Estacionado em desacordo com o local e horário estabelecido. Multado!" A "multa" foi colocada no para-brisa do veículo da Secretaria de Trânsito, tal como normalmente são entregues algumas multas. O veículo em questão era usado para fiscalização, como consta nas imagens publicadas por Lilian em seu Facebook.

Como observado nas fotos, o carro estava parado na faixa amarela, exatamente onde há uma placa indicando que é proibido estacionar. No local são autorizados apenas veículos de carga e descarga.

A publicação de Lilian teve mais de 2 mil compartilhamentos em pouco mais de 12 horas após a divulgação das fotos.

Em nota, a Diretoria de Trânsito de Jacareí informou que conforme o artigo 29, inciso VII do Código de Trânsito Brasileiro, as viaturas de fiscalização possuem livre parada e circulação, quando em atendimento de ocorrências.

De acordo com o texto, os agentes de trânsito estavam na Delegacia de Polícia Civil ao lado da vaga fotografada pela cidadã, em ato contínuo a uma ocorrência de fiscalização, situação que está sendo fielmente apurada pela pasta responsável.

"O uso das vias públicas para a regularização das atividades de fiscalização, na respectiva via é uma prerrogativa que não pode ser ampliada para uma abusiva licença para parar e estacionar. Vamos adequar a postura dos agentes de trânsito ao devido cumprimento da lei", disse o prefeito de Jacareí, Izaias Santana.