Moradora foi morta por ter saqueado casa de traficante Um dos assassinatos investigados pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil é o do morador José Antônio de Souza, de 61 anos. O corpo dele foi encontrado no dia 1º de janeiro com várias marcas de tiros na Estrada José Rucas, na entrada da Vila Cruzeiro.