Moradora é multada ao pedir orientação Assim que a Lei das Calçadas entrou em vigor, a analista de comércio exterior Ira Kutney, de 46 anos, procurou se informar. Tirou fotos do passeio na frente de sua casa, na Vila Madalena, e mandou para a Subprefeitura de Pinheiros. O órgão respondeu à solicitação com uma multa de R$ 547,04 por "instalação de rampa de concreto, obstruindo a vazão de águas na via pública".