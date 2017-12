Morador precisará de cartão em Santo Amaro

Em portaria publicada no sábado no Diário Oficial da Cidade, a pasta regulamentou um cartão de autorização especial para que os residentes da área tenham acesso a seus imóveis durante o período de proibição. A CET, no entanto, alerta: o cartão só permite o acesso ao estacionamento, "não configurando uma permissão para se circular livremente pela área restrita, em qualquer horário". O documento amarelo deve ser colado no para-brisa.

O cadastro é feito na Subprefeitura de Santo Amaro (Praça Floriano Peixoto, 54). É preciso levar cópia de documentos.