As empresas podem entrar na Justiça para evitar o embargo e para fazer o depósito em juízo da diferença do valor da taxa suspeita de fraude. Se isso não ocorrer, o próprio morador pode entrar com ação judicial para pedir o fim do embargo do imóvel.

O morador que se sentir lesado com a situação pode ainda entrar na Justiça com ação de danos morais contra as empresas, segundo Pinheiro Pedro.