Morador morre soterrado após deslizamento no Jardim Jaraguá

Um deslizamento de terra que atingiu um barraco na madrugada deste domingo, no Jardim Jaraguá, nas proximidades da rodovia Anhanguera, zona oeste de São Paulo, provocou a morte de Dorival Teixeira de Lima, de 53 anos. O acidente aconteceu em uma área de ocupação irregular, à rua Pedro José de Lima, em frente ao Cemitério Parque Jaraguá.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou ainda que o corpo da vítima foi retirado dos destroços às 5h38, pelo Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que lamenta a morte de Lima. Disse ainda que a Defesa Civil do Município "esteve no local do acidente durante toda a manhã e realizou as interdições necessárias para garantir a segurança dos demais moradores".

"A Prefeitura acompanha os trabalhos dos bombeiros e da perícia realizada pela Polícia Civil e providencia a elaboração laudo técnico próprio, para identificar as causas do deslizamento que resultou no trágico acidente. O prefeito regional Eduardo Cerveira Rosmarinho também esteve no local para avaliar a necessidade de medidas adicionais", informa a nota.