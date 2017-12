Morador mata motorista por manobrar caminhão

Uma manobra de caminhão realizada na frente de uma casa na Rua Euchário Rebouças de Carvalho, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo, foi o motivo do assassinato de um homem na quinta-feira. Outros dois ficaram feridos.

Segundo a polícia, o caminhoneiro Pedro de Almeida, de 63 anos, irritou o segurança aposentado Ivanildo Alves de Lima, de 53, após dar marcha à ré na frente de seu imóvel. Os dois discutiram. Logo depois, Lima teria atirado contra Almeida e seus dois colegas de trabalho.

O segurança estava desaparecido até a noite de ontem. Os feridos foram atingidos de raspão e não correm risco de morte. Eles ficaram internados no Hospital do Mandaqui, também na zona norte da capital. Já Almeida foi ferido na cabeça e não resistiu. Ele era da cidade de Fernandópolis, no interior paulista, e estava no bairro pela terceira vez para transportar eletrodomésticos da capital para Mato Grosso.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que na rua onde o suspeito mora é proibida a passagem de caminhões. A filha dele, uma jovem de 22 anos, afirmou que o crime ocorreu já na esquina da Rua Nelson de Morais Lopes, endereço da transportadora Expresso Sul Mato-Grossense, onde a vítima trabalhava.

A jovem disse que o caminhoneiro fez a manobra e o pai dela chegou a reclamar da janela da casa. Depois, ele teria deixado o caminhão estacionado e foi tirar satisfações com a família, ao lado de mais três homens. Ela afirmou ainda que foi agredida pela vítima, assim como seu irmão de 14 anos. Isso teria levado o seu pai a sacar a arma. Pelo menos quatro tiros foram disparados.

Versões. A versão da filha do aposentado foi contestada pelo colega do caminhoneiro. "Eu estava lá e vi tudo. O dono da casa ficou bravo ao ver o caminhão dando ré e fez ofensas - como ele sempre faz aqui na rua. Depois desceu com os filhos e segurava uma pochete onde levava a arma. Ele já veio com intenção de matar", relata o homem, que não quis ser identificado.

Outro amigo da vítima, o também caminhoneiro Olavo Rodrigues, de 51 anos, disse que seu colega era animado e fazia piadas de brincadeira com todos os funcionários. "Ele não se estressava com nada", disse. " Essa pessoa tirou a vida de um coitado e inocente."

Uma moradora, que também não quis ser identificada, contou que os veículos de carga costumam usar a via residencial como área de manobra e estacionamento e as brigas são frequentes. "Já recorremos à polícia e à CET, mas não adianta, os caminhões continuam entrando na rua, arranhando os carros e destruindo as árvores", disse.

Uma vizinha do suspeito, Maria do Socorro Lima, de 42 anos, elogiou e defendeu Lima. "É um bom vizinho. Sempre me ajuda quando tem enchente a levantar os móveis." O caso foi registrado no 9.º DP (Carandiru).