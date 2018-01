Morador do interior de SP encontra mais de 100 escorpiões em casa

FRANCA - Um casal de Santa Rosa do Viterbo, no interior de São Paulo, encontrou 117 escorpiões dentro de casa. Segundo o morador Rogério Picheco, os bichos foram localizados em pouco tempo e a Vigilância Sanitária foi acionada. O problema é que, mesmo após a aplicação de veneno, os animais teriam continuado a aparecer no imóvel.

Picheco falou que a grande dificuldade é à noite, quando vai dormir com medo de ser picado. O imóvel fica localizado em um conjunto habitacional do município e o problema, segundo ele, começou há cerca de três meses.

A prefeitura pediu o apoio da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen), que deverá ajudar a achar uma solução para o problema.