Morador de SP é morto em carnaval de Paraty O turista Luan Francyully, de 22 anos, foi morto ontem durante passagem de um bloco no centro histórico de Paraty, no Rio. Francyully foi baleado três vezes na cabeça. Apontado pela polícia como autor do crime, Johnny Teixeira da Silva, de 25, foi preso em uma casa onde tentou se esconder. Ele já havia sido processado por tráfico de drogas. Francyully morava em São Paulo e passava o carnaval em Paraty. Segundo testemunhas, ele dançava com uma mulher quando Silva se aproximou e disparou. A mulher seria namorada do acusado.