Morador de rua queimado no RS morre

Na sexta-feira, Santos fora socorrido depois que o barraco em que dormia, em um terreno baldio no bairro Pio X, foi consumido pelo fogo. A polícia está investigando as causas do incêndio. Testemunhas relataram ter visto três jovens passar pelo local em que Santos dormia minutos antes do incidente. A polícia apura também causa acidental.

Em Bauru, no interior paulista, um homem de 44 anos foi incendiado ontem à tarde enquanto dormia sob uma árvore. Com queimaduras de segundo e terceiro graus, ele teve 50% do corpo atingido. O andarilho teria discutido com moradores de rua pouco antes. Ele está internado em estado grave no Hospital Estadual. / LUCAS AZEVEDO E SANDRO VILLAR, ESPECIAIS PARA O ESTADO