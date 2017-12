Morador de rua morre na madrugada mais fria do ano em São Paulo

SÃO PAULO - Na madrugada mais fria dos últimos cinco anos, um morador de rua morreu de frio na rampa de acesso à estação Metrô Belém, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 10. João Carlos Rodrigues, que não teve a idade informada, não tinha sinais de violência pelo corpo e foi encontrado pelos seguranças do metrô.

Na madrugada desta sexta-feira, a temperatura média na cidade foi de 5ºC.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município informou que Rodrigues não teve nenhuma passagem pelos centros de acolhida de São Paulo.

Segundo a secretaria, apenas nos arredores do Metrô Belém são feitas, em média, três abordagens para oferecer acolhimento a moradores de rua. Ainda segundo a pasta, desde o dia 15 de maio, foram registrados mais de 240 mil acolhimentos pelos programa Operação Baixas Temperaturas. Apenas na madrugada de sexta-feira, foram 10.963 acolhimentos.

A Operação Baixas Temperaturas é colocada em ação quando há registro de temperaturas abaixo de 13ºC. Nesses dias, em caráter excepcional, as vagas nos Centros de Acolhida são ampliadas de acordo com a demanda.

Temperatura. A temperatura mínima da madrugada desta sexta-feira, 10, em São Paulo foi a menor para o mês de junho dos últimos 22 anos, segundo informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No Mirante de Santana foi registrada temperatura mínima de 5,5ºC, a menor já registrada no mês desde 1994.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), desde 2011 São Paulo não registrava temperaturas tão baixas como as da madrugada desta sexta-feira, 10. Em Parelheiros, no extremo sul da capital, os termômetros bateram 2,4ºC e em São Mateus, na zona leste, 3,3ºC. Segundo o CGE, a última vez em que a capital teve temperaturas baixas como estas foi em 28 de junho de 2011, com mínimas que oscilaram em torno dos 4,6ºC.