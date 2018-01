Morador de rua morre após ser espancado enquanto dormia

Um morador de rua, de 52 anos, morreu e outro ficou ferido após serem espancados na madrugada desta terça-feira, 23, em São Bernardo do campo, no Grande ABC paulista.

A dupla dormia embaixo de um toldo de uma borracharia, na Avenida 31 de Março, no bairro Pauliceia, quando três homens chegaram ao local, por volta da 1h30. Os moradores de rua foram atingidos por golpe de barra de ferro e madeira. Um deles, Reginaldo Pereira Mendes, de 52 anos, morreu na hora. O outro morador, de 28 anos, conseguiu fugir.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo testemunha, três homens chegaram ao local e começaram a agredir as vítimas. Após a ação, eles forma embora a pé. Ela também disse conhecê-los de vista, e informou que eles costumavam andar com um homem com o qual a vítima teve uma desavença há alguns meses. Ninguém foi preso.