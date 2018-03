Morador de rua morre afogado durante as chuvas na Zona Oeste de SP

Um morador de rua foi encontrado morto com sinais de afogamento por volta das 21h30 de quarta-feira, 5, sob o Viaduto Comendador Elias Nagib Breim (Viaduto da Lapa), próximo ao Mercado Municipal da Lapa, zona oeste da capital.

A região sofreu com alagamentos e o corpo foi localizado na calçada por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), após o nível da água baixar. A vítima não portava identidade e, segundo testemunhas, dormia embaixo do viaduto no momento da chuva. O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, na Lapa.