Morador de rua é pintado com spray por jovens no RS

ESPECIAL PARA O ESTADO

PORTO ALEGRE

Um morador de rua teve o corpo coberto por tinta spray prateada e depois recebeu um banho de urina nos pés, na madrugada de ontem, em Porto Alegre. Vanderlei Pires, de 35 anos, dormia na esquina da Rua Lobo da Costa com a Avenida João Pessoa, próximo ao centro da cidade, quando foi vítima do ataque.

De acordo com uma testemunha que acompanhou o socorro à vítima, um carro branco com jovens aparentemente alcoolizados parou próximo a Pires quando ele já estava pintado. O motorista desceu do veículo e urinou sobre seus pés.

A mulher que assistiu à cena anotou a placa do carro e entregou os dados à polícia. A vítima foi atendida no Hospital de Pronto Socorro e no Instituto Médico Legal, depois foi encaminhada a um albergue da prefeitura.

Ainda durante a manhã, o advogado Jefferson Cardoso, de 47 anos, soube do ocorrido pela imprensa e se ofereceu para representar o morador de rua. "Vim ajudar 50% como advogado e 50% como cidadão", disse Cardoso. "Faço um apelo para que alguma instituição o receba. Ele precisa começar a se tornar um cidadão e ter um pouco de dignidade." A polícia está investigando o caso, mas não informou se algum suspeito foi identificado.