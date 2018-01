Morador de rua é morto a tiros, o 18º caso do ano O morador de rua Eronildo Siqueira, de 36 anos, foi morto a tiros na madrugada de ontem, quando dormia em uma calçada no bairro da Ponta Grossa, em Maceió. Segundo a polícia, os autores do crime são dois homens, ainda não identificados. Este é o 18.º assassinato de morador de rua neste ano na capital de Alagoas. Em 2010, foram 34 casos similares no Estado.