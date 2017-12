Morador de rua é incendiado na zona norte

Um morador de rua teve o corpo queimado por volta das 2h30 deste domingo, em Pirituba, zona norte de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o chamado foi feito por moradores da região, e o homem, de idade não divulgada, foi encaminhado ao Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, com 40% do corpo queimado.

Quando os PMs chegaram ao local, o rapaz ainda estava consciente, mas não soube informar quem o teria incendiado. Ele está internado, em estado grave. Ainda não há pistas sobre o que motivou a ocorrência. De acordo com policiais do 72º DP, não havia nenhum tipo de objeto inflamável próximo ao local.