Morador de rua é espancado e morto na zona sul de São Paulo

SÃO PAULO - Um morador de rua de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto com pancadas na cabeça e no rosto na tarde de segunda-feira, 25, por volta das 18 horas, no Jardim Itacolomi, região de Cidade Ademar, zona sul da capital.

O corpo da vítima estava em um terreno baldio na Rua Anália Maria de Jesus, altura do número 130, ao lado de uma quadra de esportes da prefeitura, segundo a polícia.

O morador de rua não portava identificação e o caso foi registrado no 35º Distrito Policial, no Jabaquara. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

