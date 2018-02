Morador de rua é espancado até a morte por 4 homens e 1 mulher em Porto Alegre Um homem foi espancado até a morte em uma calçada diante do Mercado Público de Porto Alegre na madrugada de ontem. As cenas foram gravadas pelas câmeras de segurança da prefeitura e chocaram até os policiais que iniciaram a investigação. Depois de cair no chão, a vítima continuou a ser chutada pelos cinco agressores, entre eles uma mulher. A polícia prendeu um dos suspeitos. Ele alegou que foi assaltado pela vítima e saiu correndo atrás dela. Também afirmou que não conhece as quatro pessoas que se juntaram a ele e participaram da agressão. Frequentadores da área central da cidade disseram que o homem, que não havia sido identificado até a noite de ontem, era morador de rua.