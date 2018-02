Morador de rua é espancado até a morte Um homem foi espancado até a morte na frente do Mercado Público de Porto Alegre ontem de madrugada. As cenas foram gravadas por câmeras de segurança e chocaram até os policiais pela violência. A vítima foi agredida por cinco pessoas, entre elas uma mulher. A polícia prendeu um dos suspeitos. Ele disse que tinha sido assaltado pela vítima e correu atrás dele. Também afirmou desconhecer as outras pessoas que participaram da agressão. Vizinhos dizem que o homem, ainda não identificado, morava na rua.