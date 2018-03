Morador de rua com feira pagará 50% menos IPTU em Guarulhos A Prefeitura de Guarulhos vai dar 50% de desconto no IPTU 2011 a 1.253 imóveis - residenciais e comerciais - localizados em vias com feiras livres. Entre as justificativas estão o barulho, o mau cheiro, o trânsito interditado e outros transtornos trazidos pelas feiras. "Todo mundo gosta delas, mas na rua do vizinho. O desconto é uma maneira de compensar algum tipo de transtorno", afirma o prefeito Sebastião Almeida (PT).