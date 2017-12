Morador de Itaquera deve cadastrar carro para chegar em casa durante Copa

SÃO PAULO - Parte dos moradores do entorno do Estádio Itaquerão, onde ocorrerá o jogo de abertura da Copa do Mundo, em 12 de junho, na zona leste da capital paulista, começou a ser cadastrada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Só assim eles poderão entrar no perímetro estabelecido pela Fédération Internationale de Football Association (Fifa) - e decretado pela Prefeitura - como área de segurança para a realização do torneio.

No total, 130 imóveis, entre casas e pontos comerciais, deverão passar pelo procedimento, que começou na segunda-feira, 26. Eles ficam em trechos bloqueados da Avenida do Contorno e das Ruas Doutor Luís Ayres e Manoel Ribas. Até a tarde desta quarta-feira, 28, as equipes da CET já haviam inscrito 107 endereços, emitindo 90 autorizações.

A chamada Autorização de Acesso ao Morador, um adesivo, já será obrigatória para os motoristas neste domingo, 1º, durante o jogo de teste para a Copa na arena, entre Corinthians e Botafogo. Segundo a CET, "durante todas as partidas do mundial, só poderão adentrar os bloqueios os veículos que tiverem o adesivo de acesso ao morador".

Nos locais onde os agentes da empresa, que é controlada pela Prefeitura, não encontraram ninguém, foi deixada uma carta pedindo para que as pessoas entrem em contato pelo telefone 3396-8095 para reagendar a visita.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre os bloqueios, informou a CET: "Os moradores residentes na Rua Dr. Luis Ayres, no trecho entre o Túnel Águia de Haia e a Rua Maria Eugenia Celso, farão o acesso às residências apenas no ponto de bloqueio da Rua Peixoto Werneck. Já os moradores residentes na Avenida do Contorno (a partir do numeral 208) e na Rua Manoel Ribas, entre a Avenida do Contorno e Rua Paulo Frontim, deverão acessar suas casas pela Rua Padre Viegas de Menezes e Avenida do Contorno. A saída deverá ser feita pela Rua Manoel Ribas, depois à esquerda na Rua Nova Petrópolis até chegar à Avenida Campanella."

A autorização para os moradores não valerá para os pontos de verificação montados para os jogos, por onde só passarão veículos autorizados pela Fifa.