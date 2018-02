Mooca Plaza diz que entregará documentação

Entre as licenças pendentes estão o Habite-se (certificado que atesta a conclusão da obra de acordo com a legislação vigente) e o alvará de funcionamento, além do Termo de Permissão de Aceitação Parcial (Trap), relacionado à realização de obras de contrapartida para reduzir o impacto no trânsito local.

A ampliação do Viaduto Pacheco Chaves, sentido Ipiranga, considerada a principal delas, nem começou. Segundo o shopping, o projeto está pronto, mas a ordem para início da obra ainda não foi expedida.

Já os requisitos de segurança e de acessibilidade exigidos pelos bombeiros e pelo Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) já foram providenciados, segundo o shopping.

Sobre a terceirização do estacionamento à empresa de Hussain Aref Saab, ex-diretor do Aprov investigado pelo Ministério Público por ter adquirido 125 imóveis desde 2005, o centro comercial disse que ela ocorreu dentro da lei, com a abertura de concorrência. A empresa de Aref foi a vencedora. /ADRIANA FERRAZ