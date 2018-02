Mooca Plaza assumiu risco ao abrir sem documentos, diz secretário

Um dia após anúncio de que a administração municipal vai interditar o Shopping Mooca Plaza por falta de documentos, o prefeito Gilberto Kassab (PSD) afirmou que não vai tolerar irregularidades em shoppings da cidade. "É muito ruim para administração fechar equipamentos que prestam serviços à comunidade. Mas é impossível tolerarmos irregularidades que estejam comprovadas, dado o prazo de defesa", afirmou, referindo-se ao empreendimento na zona leste.

Kassab afirmou que a Prefeitura já vinha fazendo a fiscalização no shopping, mas disse que matéria do Estado alertou a Prefeitura sobre as irregularidades. "Em função da matéria do jornal O Estado de S. Paulo, nós intensificamos a apuração", disse.

O secretário das Subprefeituras, Ronaldo Camargo, afirmou que o shopping assumiu o risco ao abrir sem os documentos, diferentemente do que fez o Shopping JK Iguatemi, que aguardou a autorização da Prefeitura. Dessa forma, o shopping da Mooca terá de enfrentar um processo mais demorado para poder reabrir.