Montes Claros registra tremor de 2,9 graus; moradores se assustam

O tremor de ontem ocorreu às 20h56 e foi mais fraco, 2,9 graus na escala Richter, com epicentro próximo da região norte, de acordo com o sargento Ildefonso Ribeiro Veloso, coordenador da 7.ª Companhia do Corpo de Bombeiros da região. Em 19 de maio, havia atingido 4,7 graus.

Assustados com um fenômeno que é frequente no município, em poucos minutos cerca de 130 dos 361 mil moradores da cidade acionaram os bombeiros, segundo o sargento Veloso. De acordo com ele, houve apenas prejuízos materiais, principalmente destelhamento de residências. Ninguém ficou ferido. "Acreditamos que os telhados que caíram já estavam comprometidos", disse ele.

"Senti algo sacudindo no chão, mas não foi forte. As outras duas pessoas que estavam comigo na mesa não sentiram", disse Marcela Bastos, secretária de um escritório de publicidade.

A cidade tem pelo menos um abalo por ano - foram 23 de 1995 até maio deste ano, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. O mais forte foi o de 19 de maio. / ALINE RESKALLA, ESPECIAL PARA O ESTADO