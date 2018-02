Montagem da decoração de Natal fechará Paulista

Os preparativos da decoração natalina da Avenida Paulista já começam a afetar o trânsito da região. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar a avenida, no trecho entre a Rua Padre João Manuel e a Alameda Ministro Rocha Azevedo, das 23h desta quinta-feira, 22, até as 5h de amanhã. O bloqueio é para a obra do palco usado no Natal e réveillon, que começou a ser montado perto da Alameda Ministro Rocha Azevedo, na frente do Parque Mario Covas. Interdições parciais começaram no dia 14 e vão terminar no dia 28.

Como rotas alternativas, a CET sugere, no sentido Paraíso, o uso da Rua Padre João Manuel e das Alamedas Santos e Ministro Rocha Azevedo. Quem vai em direção à Consolação pode usar a Ministro Rocha Azevedo e as Ruas São Carlos do Pinhal, Antônio Carlos e Augusta.

A construção do palco na Avenida Paulista é organizada pela São Paulo Turismo (SPTuris), que ainda não confirmou a data de finalização da obra ou do lançamento da programação.

Além do palco instalado perto do Parque Mario Covas, alguns prédios nos arredores já estão exibindo enfeites natalinos nas fachadas, como o Conjunto Nacional, o Center 3 e a agência do Banco Itaú, da Alameda Ministro Rocha Azevedo. Outras avenidas, como Rebouças, Pompeia, Pacaembu e Doutor Arnaldo, na zona oeste, também já foram decoradas com luzes coloridas nos canteiros centrais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Polêmica. A estrutura erguida na Avenida Paulista no ano passado - conhecida como Praça de Natal - e aproveitada para as festas de ano-novo tinha cerca de 800 m² e atraía uma média de 16 mil visitantes por noite na região, o que complicava o trânsito na área. O número de visitantes levou a CET a interromper o tráfego na avenida a partir das 20h - medida que fez o Ministério Público interferir, já que a companhia tinha permissão para bloquear a via em três situações específicas: na Parada Gay, durante a Corrida de São Silvestre e no réveillon.