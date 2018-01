Montadora alemã vai cuidar de pista no Ibirapuera A manutenção da ciclovia do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, será responsabilidade da Volkswagen pelos próximos três anos. Em troca, a montadora alemã poderá colocar seu logotipo nas placas de sinalização da via com 3 quilômetros de extensão. O termo de cooperação foi assinado com a Secretaria Municipal do Verde.