Monster of Rock: Killswitch saúda protestos

A banda também reverenciou a cachaça nacional e fez um show bastante aplaudido, com influencia do new metal, notadamente em canções como You Don't Bleed e Don't be Wrong. O Monsters of Rock, que se realiza após 15 anos no Brasil, tem o grupo Slipknot como atração principal da noite de abertura. Por causa disso, há dezenas de mascarados no Anhembi, inclusive namorados. A banda francesa Gojira abriu a tarde, e sua reputação cresce: foram elogiados até pelos que os sucederam no palco.

Liderada pelo carismático Fred Durst, o nu metal já veterano (celebra 20 anos em 2014) da banda Limp Bizkit faz um show francamente funky na noite, turbinado por efeitos eletrônicos. Em seguida se apresenta o Korn. Com lojinhas e uma insólita barraca de pastel no meio do publico, o Anhembi virou uma espécie de feira de negócios do metal.

Aerosmith. Hoje, a nave do Aerosmith pousa nessa feira. Com um repertório de 22 canções, um disco recente que renova seu legado e uma sempre admirável disposição de seus dois homens de frente, Steven Tyler (voz) e Joe Perry (guitarra), o Aerosmith é a maior atração do festival Monsters of Rock, que deve reunir mais de 30 mil pessoas no Anhembi.

O disco novo do Aerosmith é a demonstração que a banda não é um dinossauro estagnado. Music from Another Dimension, o primeiro álbum em oito anos, "é o melhor disco que fizemos em 20 anos", sentenciou o guitarrista Joe Perry ao Estado.

No show, eles dão o que o público quer ouvir, com uma cascata de hits, como Cryin, Jaded, Don't Want to Miss a Thing, Walk This Way, Dream On e mais uma dezena de clássicos (no Rio, tocaram Angel, fora de seu repertório havia três anos). A outra grande atração do dia de hoje é o Whitesnake, banda de Yorkshire, Inglaterra, que já soma 36 anos de rock'n'roll.