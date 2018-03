Monsenhor é detido pela PF com 52 mil euros e responderá por evasão Às 10h do último domingo, o responsável pelas finanças da Arquidiocese do Rio, monsenhor Abílio Ferreira, celebrou missa na Paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, zona sul, como faz há décadas. Pouco antes das 20h, ele foi preso em flagrante pela Polícia Federal tentando embarcar para a cidade do Porto, em Portugal, com cerca de R$ 102,6 mil não declarados.