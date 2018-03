Monotrilho da zona leste agora é Linha 15-Prata

A mudança de cor e número, que vinha sendo especulada há meses, foi anunciada na semana passada pelo presidente da empresa, Peter Walker, em um comunicado interno. De acordo com a empresa, a alteração ocorreu porque a futura extensão da Linha 2-Verde - que hoje liga a Vila Madalena, na zona oeste, à Vila Prudente, na leste - até as imediações da Via Dutra "funcionará nos mesmos moldes e sistemas" atuais a partir da Vila Prudente. Portanto, esse "rabicho" também será Linha 2. Anteriormente, no entanto, esse trecho havia sido identificado como Linha 15-Branca pelo Metrô.