Monotrilho atrasa e não vai a Congonhas até Copa Prometida para junho de 2014, a primeira fase da Linha 17-Ouro do Metrô ficará pronta só após a Copa. As obras do monotrilho do Morumbi começaram há oito meses, mas, segundo o governador Geraldo Alckmin (PSDB), é "difícil"que as estações estejam em operação até o Mundial. "Nós estamos programando esta primeira fase para o segundo semestre de 2014, meio de 2014", disse ontem, durante visita à concretagem de vigas na Avenida Jornalista Roberto Marinho.