Monomotor tem problemas ao pousar e aeroporto de Sorocaba é fechado

SÃO PAULO - Um monomotor apresentou problema em um dos trens de pouso na tarde desta quarta-feira, 27, quando aterrissava no Aeroporto Estadual de Sorocaba, no interior de São Paulo. A informação é do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp).

Apenas o piloto estava na aeronave; ele não sofreu nenhum ferimento. O avião teria derrapado e parado a 100 metros das casas próximas. O aeroporto está interdito para que técnicos do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 4) possam fazer a investigação da causa do acidente.