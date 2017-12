Monomotor pousa em rodovia no Recife

Um avião monomotor fez um pouso de emergência no canteiro central da BR-101, na altura do km 75, no Recife, por volta das 14 horas de ontem. Apenas o piloto estava a bordo e não ficou ferido. O avião saiu de Patos, na Paraíba, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guararapes, próximo do local do pouso. Técnicos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foram ao local para averiguar as causas da pane no monomotor.