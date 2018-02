Monomotor faz pouso forçado em terreno Um avião monomotor Cessna 150 fez pouso forçado em um terreno em Piracicaba, no interior de São Paulo, ontem à tarde. O piloto, que é instrutor da Escola de Aeronáutica Civil de Jundiaí, e o aluno tiveram ferimentos leves. A aeronave, segundo o piloto, teve pane mecânica. Os dois foram socorridos por pessoas que trabalhavam perto do local. Os nomes do piloto e do aluno não foram divulgados.