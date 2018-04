Monomotor é encontrado em chamas em Bocaina, no interior de SP

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um monomotor em chamas foi encontrado no meio do canavial de uma fazenda às 8h30 desta quinta-feira, 27, em Bocaina, no interior de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

A polícia do município investiga se o fogo ocorreu em decorrência de um acidente ou se foi intencional. A usina proprietária do canavial enviou um caminhão pipa para combater as chamas.

O avião foi encontrado vazio, indício de que a aeronave tinha sido usada para transportar drogas ou armas. A polícia procura testemunhas para obter informações sobre o caso.