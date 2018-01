Monomotor cai em São José do Rio Preto e piloto sobrevive

Um avião monomotor modelo experimental prefixo PU-AHJ caiu na noite de domingo, 2, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na cabeceira da pista de um aeroporto particular da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 18h30. A aeronave apresentou problemas e caiu bruscamente na cabeceira de uma pista vicinal no bairro de Vila Azul.

O piloto, E.R., de 36 anos, morador de Mirassol, cidade vizinha, teve ferimentos graves na cabeça e fraturas expostas nas pernas, segundo a PM. Ele permanece internado e não corre risco de morte.