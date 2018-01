Monomotor cai em quintal de casa em Goiás Um avião monomotor caiu no quintal de uma casa no Setor Goiânia II, na capital goiana, na tarde de ontem. Apenas o piloto, de 28 anos, estava na aeronave. Ele foi internado em estado grave. A aeronave saiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, e seguia para a cidade de Formosa, também em Goiás. As causas do acidente ainda são desconhecidas.