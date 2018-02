Monomotor cai e piloto morre no Rio Grande do Sul A queda de um avião monomotor em uma plantação de soja matou o piloto Alexandre Scheidmandel, de 43 anos, no início da noite de terça-feira em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. A polícia tem informações de que o aparelho decolou da pista de um aeroclube, sobrevoou a região por cerca de meia hora e voltava ao ponto de partida quando caiu, já na manobra de aproximação para o pouso. O condutor estava sozinho na aeronave. O corpo será enterrado hoje em Carazinho, na mesma região. / ELDER OGLIARI